Экспертиза нашла телесные повреждения у жертвы дела об изнасиловании в Уфе

УФА, 8 ноя — РИА Новости. Специалисты судебно-медицинской экспертизы нашли повреждения на теле 23-летней девушки-дознавателя уфимской полиции, в изнасиловании которой обвиняются три высокопоставленных полицейских, уволенные после инцидента, сообщили в СКР по Башкирии.

В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия сексуального характера. После случившегося руководство МВД региона уволило начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции. Было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании.

"Была проведена судебно-медицинская экспертиза в отношении 23-летней заявительницы об изнасиловании тремя полицейскими. По результатам выяснилось, что на ее теле имеются телесные повреждения, характерные для совершения данного преступления", — сообщили в ведомстве.

Также в следкоме Башкирии отметили, что эксперты проводят ряд других исследований, которые могут обнаружить биологические следы преступников на теле потерпевшей. Кроме того, следователи изучают технические устройства в кабинете, где могло произойти преступление, чтобы получить более подробную информацию о происшедшем.