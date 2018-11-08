Экспертиза нашла телесные повреждения у жертвы дела об изнасиловании в Уфе

УФА, 8 ноя — РИА Новости. Специалисты судебно-медицинской экспертизы нашли повреждения на теле 23-летней девушки-дознавателя уфимской полиции, в изнасиловании которой обвиняются три высокопоставленных полицейских, уволенные после инцидента, сообщили в СКР по Башкирии.
"Была проведена судебно-медицинская экспертиза в отношении 23-летней заявительницы об изнасиловании тремя полицейскими. По результатам выяснилось, что на ее теле имеются телесные повреждения, характерные для совершения данного преступления", — сообщили в ведомстве.
Также в следкоме Башкирии отметили, что эксперты проводят ряд других исследований, которые могут обнаружить биологические следы преступников на теле потерпевшей. Кроме того, следователи изучают технические устройства в кабинете, где могло произойти преступление, чтобы получить более подробную информацию о происшедшем.