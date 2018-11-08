Жителя Вологды подозревают в избиении детей сожительницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Следственные органы Вологды возбудили уголовное дело по факту получения маленькими детьми в семье тяжелых травм, нанесенных мальчикам, предположительно, сожителем их матери, который сейчас задержан, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, мужчина проживал совместно с 25-летней жительницей Вологды и ее сыновьями, одному из которых 2 года, а другому — 7 месяцев.

"У старшего ребенка обнаружилась травма бедренной кости, требующая его госпитализации, и при переводе мальчика в палату стационара врачи обследовали также 7-месячного ребенка, которого мать принесла с собой в больницу. У малыша выявлена черепно-мозговая травма и переломы ребер, он также был незамедлительно госпитализирован", — отмечает СУ СК по региону.

По факту травмирования детей возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего". По подозрению в этом преступлении задержан 23-летний сожитель матери пострадавших мальчиков, и сейчас, как уточняет СУ СК, следователи собирают материалы, необходимые для решения вопроса об его аресте.

Как информирует областное следственное управление, в ходе следствия будут тщательно изучены условия жизни и воспитания детей. Исходя из установленных обстоятельств будет дана юридическая оценка вопросам полноты и своевременности мер, принятых органами профилактики.