В Сочи девочка выпала из окна третьего этажа школы

СОЧИ, 8 ноя – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту инцидента в сочинской школе, где девочка получила травмы при падении с высоты, сообщило следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.
"Да, действительно, было такое. В настоящее время девочка госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Ее жизни ничего не угрожает", — сообщили РИА Новости в управлении здравоохранении администрации города.
"Следователи проводят доследственную проверку по факту инцидента… Ребенок получил травмы, характерные при падении с высоты", — добавили в следственном управлении.