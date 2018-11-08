Прокуратура начала проверку после жесткой посадки Ми-8 в Тверской области

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Прокуроры организовали проверку после аварийной посадки вертолета Ми-8 в Тверской области, говорится в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Днем в четверг вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Тверской области при облете магистрального газопровода. По данным спасателей, предварительно, на борту находились четыре человека.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой вертолёта Ми-8 в Жарковском районе Тверской области. По предварительным данным, вертолет авиакомпании "Баркол", осуществлявший мониторинг газопровода, совершил жесткую посадку в Жарковском районе Тверской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры проверят исполнение законодательства о безопасности полетов.