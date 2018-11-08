Экстренно севший под Архангельском Ан-2 не подлежит восстановлению

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Жестко приземлившийся в лесополосе в Архангельской области самолет Ан-2 восстановлению не подлежит, у него сломаны крылья и шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров сообщил, что Ан-2 в результате ЧП получил серьезные повреждения.

"Самолет восстановлению не подлежит. Обломаны крылья и шасси", — сказал собеседник агентства.

В четверг в 11.30 самолет Ан-2, выполняющий рейс из Архангельска в село Сояны (Мезенского района) с 11 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в 50 километрах от Архангельска. Один человек получил травму руки, остальные не пострадали и были доставлены в аэропорт Архангельска.