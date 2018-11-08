В Воронеже "ясновидящую" приговорили к шести годам за мошенничество

ВОРОНЕЖ, 8 ноя — РИА Новости. Суд приговорил к шести годам колонии целительницу, которая обманула более чем на 28 миллионов рублей нескольких жителей Воронежа, проводя с ними обряды по улучшению их материального благосостояния и экстрасенсорные сеансы, сообщает в четверг прокуратура области.

"Сегодня, 8 ноября 2018 года, приговором Центрального районного суда Воронежа 30-летняя неработающая Светлана Диденко признана виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размере)", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с лета 2014 года по апрель 2015 года Диденко, выдавая себя за ясновидящую, похитила у клиентов суммы от 90 тысяч до 24 миллионов рублей — всего свыше 28 миллионов рублей. Женщина в качестве клиентов подбирала себе людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и обещала им помочь при помощи своих "сверхспособностей".

"При этом для достижения целей осужденная требовала внести крупные суммы денег, в том числе для преумножения денежных средств. В случаях, когда клиенты, просили вернуть им свои денежные средства, Диденко запугивала их тем, что цели достигнуты не будут и она, сами обратившиеся к ней лица, их близкие родственники будут тяжело болеть и всё даже может закончиться смертельным исходом", — сообщает прокуратура.

Выяснилось, что одна из потерпевших, попав под влияние Диденко, распродала всю недвижимость, которая была у нее в Воронеже и Москве и влезла в огромные долги перед родственниками и знакомыми. По информации прокуратуры, на суде Диденко вину не признала, отказавшись от дачи показаний.

"Суд назначил виновной наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворены иски потерпевших о возмещении причиненного преступлениями вреда", — информирует надзорное ведомство. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение десяти дней.