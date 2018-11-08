МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Супруг телеведущей Елены Малышевой Игорь попал под автобус, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 6 ноября в Москве. У него диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

В пресс-службе ГИБДД журналистам сообщили, что по факту ДТП проводится проверка. По данным "Пятого канала", авария произошла на улице Покровка.

Игорь Малышев родился в 1959 году в Новокузнецке. Окончил Томский медицинский институт, работает в Московском государственном медико-стоматологическом университете. Является профессором и доктором медицинских наук.