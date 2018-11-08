После жесткой посадки самолета под Архангельском возбудили дело

МУРМАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-2 под Архангельском, сообщили в пресс-службе северо-западного СУ на транспорте.

Сообщается, что дело возбуждено архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

"По факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Архангельской области, выполнявшего внутренний рейс по маршруту Васьково-Мезень, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на борту самолета находились два члена экипажа и 11 пассажиров. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя Архангельского следственного отдела на транспорте.

В четверг в 11.30 поступило сообщение, что самолет Ан-2, выполняющий рейс "Архангельск — село Сояна" с 11 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в 50 километрах от Архангельска. Как сообщили в региональном МЧС, на борту 11 пассажиров, в том числе ребенок, разрушений самолета нет, жертв нет, один человек получил травму. В 13.15 11 человек были доставлены в аэропорт Талаги Архангельска.