На борту севшего под Архангельском Ан-2 находился семимесячный ребенок

МУРМАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Семимесячный ребенок находился на борту самолета Ан-2, совершившего в четверг вынужденную посадку в лесной зоне под Архангельском; ребенок не пострадал, но направлен в больницу для осмотра, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Борт с 11 эвакуированными с места ЧП уже прибыл в Архангельск. "Всего эвакуировано 11 пассажиров, в том числе один ребёнок семи месяцев. Ребёнок направлен в Архангельскую областную Детскую клиническую больницу для осмотра медиками (госпитализация не требуется)", — говорится в сообщении.

Еще один человек с травмой руки направлен в областную больницу Архангельска.

В четверг в 11.30 поступило сообщение, что самолет Ан-2, выполняющий рейс "Архангельск — Сояна" с 11 пассажирами на борту, совершил вынужденную посадку в 50 километрах от Архангельска. Как сообщили в региональном МЧС, на борту находились 11 пассажиров, жертв и разрушений самолета нет.