В детском саду в Челябинске, где в супе якобы была бумага, нашли нарушения

ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Челябинской области нашли нарушения в организации питания в детсаду №472 Челябинска, где родители жаловались на суп с бумагой, сообщил РИА Новости в четверг и.о. руководителя управления Владимир Ефремов.

По данным управления, в октябре к ним поступили обращения родителей воспитанников детсада №472 Челябинска о некачественном питании. Сообщалось о плесени и бумаге в пище, урезании объема порций, выдачи детям зеленых, горьких бананов.

По данным Ефремова, с 1 сентября по 21 октября в дошкольном учреждении был зарегистрирован один случай острой кишечной инфекции, но дальнейшего распространения инфекции допущено не было.

Управление в рамках административного расследования осмотрело помещения пищеблока и складов, оборудования, проверило документы, продукты питания, меню. Также были проведены лабораторные исследования готовых блюд, анализ выполнения натуральных норм продуктов питания.

"В ходе административного расследования факты выдачи готовых блюд с посторонними включениями (плесень, бумага и прочее) не подтвердились. Однако были выявлены нарушения требований СанПиН при организации питания, в том числе по ведению документации питания, соблюдению требований отбора и условий хранения контрольных проб, условий хранения круп и макаронных изделий, выполнению натуральных норм продуктов питания (рыба, творог, сыр и другие)", — сказал Ефремов, добавив, что руководителю дошкольного учреждения вынесено представление об устранении выявленных нарушений.

Информация по проверке детского сада направлена в комитет по делам образования администрации Челябинска, добавил он.