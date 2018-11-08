Бывшего мирового судью Краснодара подозревают в мошенничестве

СОЧИ, 8 ноя – РИА Новости. Бывший мировой судья Западного внутригородского округа Краснодара подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения: за неполных четыре года он отсутствовал на работе 55 дней, в этот период на счет мужчины было перечислено более 200 тысяч рублей, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, с января 2013 по декабрь 2016 года мужчина давал указание вносить в табели учета его рабочего времени сведения об отработанных днях, удостоверяющих его нахождение на работе. В действительности же он исполнял свои трудовые обязанности не во все дни, отсутствуя на работе и покидая пределы страны.

"В общей сложности за указанный период времени судья отсутствовал на рабочем месте в течение 55 дней. В результате в указанный временной промежуток на расчетный счет мужчины было необоснованно перечислено более 200 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. Данный факт был выявлен УФСБ России по Краснодарскому краю", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе решением квалификационной коллегии судей Краснодарского края полномочия мирового судьи прекращены досрочно.

"В марте этой же коллегией дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи. Председателем СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мирового судьи Западного внутригородского округа города Краснодара, подозреваемого в мошенничестве с использованием служебного положения", — уточняется в сообщении.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств преступления, информирует следствие.