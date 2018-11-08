Ревнивый пастух из Марий Эл получил 9,5 года колонии за убийство подруги

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя — РИА Новости. Житель Марий Эл приговорен к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за убийство возлюбленной на почве ревности, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, 4 июня 2018 года пастух приревновал сожительницу к напарнику. В поле около одной из деревень Волжского района республики он набросился на подругу, избил рукояткой кнута и ногой, а затем ткнул лицом в навоз, добавляет СУСК. В результате женщина скончалась, задохнувшись.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сообщает следственное управление.