При жесткой посадке Ми-8 под Тверью пострадал бортмеханик

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Бортмеханик вертолета Ми-8, по предварительным данным, оказался зажатым при жесткой посадке воздушного судна в Жарковском районе Тверской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Днем в четверг вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Тверской области при облете магистрального газопровода. По данным спасателей, предварительно, на борту находились четыре человека.

"Погибших, со слов заявителя нет, также с его слов, зажат бортмеханик", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вертолет принадлежит авиакомпании "Баркол".

По словам собеседника агентства, вертолет Ми-8 проводил мониторинг газопровода. Воздушное судно летело из Духовщины Смоленской области в город Андреаполь Тверской области. Последний раз вертолет выходил на связь в районе населенного пункта Озерный Смоленской области.