Деньги с тюремного счета Цеповяза не списывали в пользу потерпевших

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Деньги с личного счета Вячеслава Цеповяза, осужденного на 20 лет колонии по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, не поступали на оплату миллионного штрафа в пользу потерпевших, рассказал в четверг официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной на канале ведомства "Эфир".

Цеповяз отбывает наказание в колонии строгого режима в селе Среднебелая Амурской области. Ранее ряд СМИ опубликовали фотографии, где Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, сидит за столом, на котором крабы, шашлык и красная икра. Амурская прокуратура добивается возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц этой колонии.

"Во-первых, ему были незаконным образом предоставлены три свидания, на которые он не имел права. Кроме того, судом ему был присужден штраф в пользу потерпевших, и сумма в 1 миллион 150 тысяч рублей у него оставалась непогашенной", — рассказал Куренной.

Он напомнил, что у осужденных есть право иметь собственный счет, на который поступают деньги от родственников, их можно тратить на покупки в магазине при колонии. Однако если при этом заключенный обязан выплачивать штраф, все деньги с этого счета автоматически идут сначала на его погашение, а потом уже на собственные нужды.

"Установлено, что прямо сейчас у него на счету присутствует 40 тысяч рублей. В трехдневный срок эти деньги должны были уйти. Они уже долгое время там лежат, и сотрудники колонии не озаботились, чтобы эти деньги списать и перевести в счет этого штрафа", — рассказал представитель ведомства.

Ранее в четверг Куренной сообщал, что Амурская прокуратура добивается возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников колонии, где содержится Цеповяз.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды, среди которых и Цеповяз, осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.