Следователи проводят проверку после ЧП с Ан-2 под Архангельском

МУРМАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту инцидента с самолетом Ан-2, который совершил вынужденную посадку в лесу под Архангельском, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-западного СУ на транспорте СК.

"По факту летного инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сказала собеседница агентства.

В четверг в 11.30 поступило сообщение, что самолет Ан-2, выполняющий рейс "Архангельск — Мезень" с 11 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в 50 километрах от Архангельска. Как сообщили в региональном МЧС, на борту находились 11 пассажиров, в том числе ребенок, разрушений самолета нет, жертв нет, один человек получил травму.