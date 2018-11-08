При аварийной посадке самолета в Архангельской области никто не пострадал

МУРМАНСК, 8 ноя — РИА Новости. Пассажиры и члены экипажа совершившего вынужденную посадку в лесном массиве под Архангельском самолета Ан-2, по предварительным данным, не получили серьезных травм, сообщил РИА Новости губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

"По предварительным данным, серьезных травм у находившихся на борту людей нет, у одного человека вывих. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Пилоты находятся на связи, к самолету вылетел вертолет Ми-8 для оказания помощи и транспортировки", — сообщил Орлов.

В четверг в 11.30 поступило сообщение, что самолет Ан-2, выполняющий рейс "Архангельск — Мезень" с 11 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в 50 километрах от Архангельска. Как сообщили в региональном МЧС, на борту 11 пассажиров, в том числе ребенок, разрушений самолета нет, жертв нет.