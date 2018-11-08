МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вертолет Ми-8 со спасателями прибыл на место вынужденной посадки самолета Ан-2 в лесном массиве под Архангельском, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На место происшествия прибыл вертолёт Ми-8 со спасателями на борту. Для эвакуации людей с места аварийной посадки также планируется задействовать вертолет", — сказал собеседник агентства, добавив, что на борту воздушного судна среди пассажиров находился врач.

В четверг в 11.30 поступило сообщение, что самолет Ан-2, выполняющий рейс "Архангельск — Мезень" с 11 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в 50 километрах от Архангельска. Как сообщили в региональном МЧС, на борту 11 пассажиров, в том числе ребенок, разрушений самолета нет, жертв нет.