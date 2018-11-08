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Происшествия

Цеповяза поместили в штрафной изолятор‍

Сюжет:
Скандал вокруг фото Цеповяза в колонии (19)
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© Фото : mzk1.ruВячеслав Цеповяз в колонии. Архивное фотоВячеслав Цеповяз в колонии. Архивное фото
© Фото : mzk1.ru

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вячеслава Цеповяза, отбывающего срок по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом рассказала РИА Новости председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова.

Заседание суда по делу банды Сергея Цапка
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
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Супругу Цеповяза вызвали в прокуратуру, сообщил адвокат
Она отметила, что не знает причину перевода осужденного в ШИЗО.

"Наверное, какой-то проступок сделал, нарушил внутренний распорядок", — сказала Охотникова

Осужденный может находиться в ШИЗО до одного месяца, напомнила она.

"Будем выезжать в колонию вместе с прокуратурой", — заключила Охотникова.

Позднее прокуратура Амурской области сообщила, что Цеповяз систематически нарушал правила исправительного учреждения.

Исправительная колония. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Прокуратура просит завести дело на персонал колонии, где находится Цеповяз
Проверка показала, что должностные лица колонии облегчили Цеповязу условия отбытия наказания. Это выражалось не только в передаче ему дорогих продуктов, но и предоставлении дополнительных свиданий, возможности свободно пользоваться мобильным и стационарным телефонами, а также встречаться с другими осужденными, с которыми по закону он не имеет права общаться.

Условия содержания

Ранее Охотникова рассказала РИА Новости об условиях содержания Цеповяза.По ее словам, он отбывает наказание в приамурской колонии строгого режима на обычных условиях, без привилегий.

"Читает, живет в бараке. Раньше он работал, сейчас не работает, ему поставили инвалидность, что-то с рукой", — сказала Охотникова.

Фотографии из колонии

Вячеслав Цеповяз. Архивное фото
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
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Адвокат бывшей жены Цеповяза прокомментировал "меню" осужденного
Цеповяз отбывает наказание в Амурской области. Ранее в СМИ появились фотографии, на которых заключенный позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него продукты явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что подобные публикации должны быть предметом интереса ведомств, курирующих систему исполнения наказаний.

Бастрыкин потребовал дать "жесткую правовую оценку" действиям сотрудников колонии, которые, судя по данным СМИ, "стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности".

Кроме того, глава СК поручил "незамедлительно принять решение о возбуждении уголовного дела", если будет найден состав преступлений. Ход проверки проконтролирует центральный аппарат ведомства.

Сергей Цапок. Архив
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
Дело о массовом убийстве в станице Кущевская
В УФСИН по Приамурью ранее заявляли, что появившиеся в интернете фото сделаны еще три года назад, и пообещали передать материалы о "нарушениях правил внутреннего распорядка исправительного учреждения" в следственные органы.

Также в колонию с проверкой выехал зампрокурора Приамурья и представитель прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.

Наказать надо руководство колонии

Надо наказать руководство колонии, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Разобраться надо, посмотреть, как туда что поступало, какие каналы. Кто-то, значит, был завязан в этом. В общем, во всем надо разобраться", — сказал он.

При этом депутат подчеркнул, что ужесточения содержания заключённых на законодательном уровне не требуется.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Кремль пока не ознакомился с фото Цеповяза из колонии
"Для всех ухудшится ситуация, а для них как было, так и останется. Подозреваю, что такие случаи существуют. Этот всплыл. Значит, надо выводы какие-то делать", — добавил Крашенинников.

Атака со стороны экс-супруги

В свою очередь, адвокат заключенного Роман Боков считает, что появившиеся в СМИ фотографии "красивой жизни" — это информационная атака со стороны бывшей супруги Цеповяза.

Боков назвал это неслучайным: по его словам, фотографии "всплыли сейчас, после того как в Краснодаре краевой суд отменил решение районного суда по брачному договору" — Цеповяз и его бывшая супруга Наталья Стришняя делят имущество после развода.

По словам адвоката, Цеповяз считает, что "фотографии можно очень легко отредактировать".

"Он поясняет, что, возможно, где-то какие-то фото были с дня "открытых дверей", возможно, на эти фото было что-то наложено", — добавил Боков.

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Происшествия
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
volosatov450
А без СМИ это никто не знал?
13:34
08.11.2018
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oops-63
В шизо не его надо, а администрацию колонии
13:40
08.11.2018
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