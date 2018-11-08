СК возбудил дело после падения шкафов на детей на уроке в Новосибирске

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после падения шкафов на пятерых пятиклассниц во время урока технологии в Новосибирске, сообщается на сайт СК РФ.

Ранее сообщалось, что навесные шкафы рухнули на школьниц во время урока технологии, несколько девочек были направлены в больницу на обследование. Как уточняют в "ТамТам"-канале СК РФ, шкафы упали на пятерых учениц, четверо из которых получили ушибы и ссадины, а еще одна — компрессионный перелом позвоночника.

"Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе расследования установлено, что в августе этого года одна из мебельных фабрик Новосибирска по договору подряда собирала и вешала на стену шкафы, которые впоследствии и упали.