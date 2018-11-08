На трассе под Курском столкнулись шесть машин и автобус

ВОРОНЕЖ, 8 ноя — РИА Новости. Столкновение четырех легковых автомобилей, двух грузовиков и микроавтобуса, в результате которого пострадал один человек, затруднило движение на участке трассы М-2 в Курской области, сообщает в четверг управление МЧС по региону.

"В результате дорожно-транспортных происшествий в Обоянском районе на объездной дороге (591 километр) участка трассы М-2 наблюдаются затруднения автомобильного движения", — говорится в сообщении.

По данным управления, на месте работают сотрудники ГИБДД, движение организовано по одной полосе трассы. Также организован объезд через город Обоянь.

"Участниками трех ДТП стали два грузовых (фуры Volvo), четыре легковых (Toyota, KIA Optima, ВАЗ 2105, Hyundai Porter) автомобиля и один грузовой микроавтобус Mercedes. Есть пострадавший (водитель фуры Volvo, мужчина 1964 года рождения), доставлен в больницу", — говорится в сообщении.