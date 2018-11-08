За историей с фото в колонии стоит экс-супруга Цеповяза, считает адвокат

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя — РИА Новости. Адвокат Вячеслава Цеповяза, отбывающего срок по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, заявил РИА Новости, что он и его подзащитный считают появившиеся в СМИ фотографии "красивой жизни" заключенного информационной атакой со стороны своей бывшей супруги.

Цеповяз отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима в селе Среднебелая Амурской области. Ранее ряд СМИ опубликовали фотографии, где Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, сидит за столом, на котором крабы, шашлык и красная икра. Амурская прокуратура добивается возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц этой колонии.

Во вторник в пресс-службе УФСИН России по Амурской области сообщили, что появившиеся в интернете фотографии подлинные, но сделаны в 2015 году. Адвокат Роман Боков назвал это неслучайным: по его словам, фотографии "всплыли сейчас, после того как в Краснодаре краевой суд отменил решение районного суда по брачному договору" — Цеповяз и его бывшая супруга Наталья Стришняя делят имущество после развода.

"И сразу же пошла информационная атака с этими фотографиями. Сразу же пошла реакция — водворили в штрафной изолятор", — сказал Боков. Ранее в четверг председатель Общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова сообщила РИА Новости, что Цеповяз помещен в штрафной изолятор, причины она не знает.

По словам адвоката, Цеповяз считает, что "фотографии можно очень легко отредактировать". "Он поясняет, что, возможно, где-то какие-то фото были с дня "открытых дверей", возможно, на эти фото было что-то наложено", — добавил Боков.

Собеседник агентства уточнил, что Цеповяз отбывает наказание на общих основаниях, раньше работал на пасеке при колонии, за время отбывания наказания у него есть как поощрения, так и взыскания.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.