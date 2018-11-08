В Башкирии около 40 фур застряли на дороге из-за снегопада

Фуры на дороге в снегопад. Архивное фото

Фуры на дороге в снегопад. Архивное фото

УФА, 8 ноя – РИА Новости. Около 40 фур скопилось на сложном участке дороги в Белорецком районе Башкирии из-за обильного снегопада, сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

"На 115-120 километре автодороги Уфа-Белорецк (так называемый "Тещин язык") вследствие выпадения обильных снежных осадков образовалось затруднение движения. На данном участке автодороги скопилось порядка 40 единиц большегрузной техники", — говорится в сообщении башкирского ГИБДД.

Отмечается, что проезд легковых автомобилей организован, в настоящее время принимаются меры для разрешения данной проблемы.