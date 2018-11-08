В Иркутской области при пожаре в производственном здании рухнула кровля

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Кровля одноэтажного железобетонного здания по изготовлению строительных материалов и мебели обрушилась на площади порядка 2 тысяч квадратных метров при пожаре в поселке Маркова Иркутской области, общая площадь возгорания составила почти 9 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось, что в поселке Маркова Иркутской области произошел крупный пожар в производственном помещении. Открытый огонь был ликвидирован в 04.10 мск. Ведется проливка сгоревших конструкций.

"Общая площадь обрушения надстроенной кровли составила 2000 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что размер горевшего производственного здания 180 на 40 метров. Пострадавших нет, из здания были эвакуированы 12 человек. Борьбу с огнем вели 53 человека и 18 единиц техники.

Как сообщил РИА Новости ГУМЧС региона, "продолжается ликвидация последствий возгорания". "Вода для проливки берется в котловане, который расположен за автомобильной дорогой, на расстоянии 800 метров от очага", — сказал он.

Для обеспечения нормальной работы пожарных полиция контролирует передвижение по дороге, обеспечив одностороннее движение. Часть транспорта направляется по объездной дороге через ближайший микрорайон.