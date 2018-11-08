В Москве задержали подозреваемого в поджоге деревянного храма

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Задержан подозреваемый в поджоге Деревянного храма апостола Иоанна Богослова в московском Тушино, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожар произошел во вторник вечером в храме на Лодочной улице, сведений о пострадавших не поступало. По данным ряда СМИ, причиной возгорания стал поджог.

"Сотрудники полиции УВД по СЗАО г. Москвы совместно с коллегами из УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали 35-летнего москвича, подозреваемого в умышленном повреждении имущества", — приводятся слова Волк на сайте ведомства.

Она добавила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

По данным Финансово-хозяйственного управления (ФХУ) РПЦ, возгорание вскоре заметил один из сторожей. Несколько человек принялись тушить пожар огнетушителями и вызвали пожарный расчет. После приезда пожарных в 21.30 огонь был потушен. На площадке рядом с временным деревянным храмом сейчас идет строительство каменного храмового комплекса. Сам храм и приходской дом уже построены, остаются отделочные работы.