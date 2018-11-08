В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины в лифте жилого дома

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины в лифте дома по улице Знаменские садки в Москве, задержан, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что женщина с ножевыми ранениями найдена мертвой в лифте жилого дома на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, вечером 6 ноября 2018 года соседи обнаружили в лифте жилого дома, расположенного по улице Знаменские садки, тело жительницы дома 1966 года рождения. Во время осмотра на теле женщины обнаружены более 10 ножевых ранений.

"Задержан подозреваемый. Им оказался мужчина 1991 года рождения. Он проверяется на причастность к ряду других преступлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что задержанный доставлен в следственный отдел.