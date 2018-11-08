САМАРА, 8 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двухмесячной девочки в районной больнице в Ульяновской области, сообщает СУСК по региону.

По данным следствия, ребенок умер днем 7 ноября в Павловской районной больнице. По информации первого зампреда правительства Ульяновской области Екатерины Убы, за некоторое время до поступления ребенка в реанимацию ему была сделана плановая прививка, противопоказаний к которой выявлено не было. Минздрав региона назначил служебную проверку.

"По факту смерти двухмесячного ребенка в Павловской районной больнице возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.