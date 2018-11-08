Суд оставил в силе арест экс-полицейского Матвеева по делу об изнасиловании

Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. Архивное фото

Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. Архивное фото

УФА, 8 ноя — РИА Новости. Верховный суд Башкирии оставил в силе арест экс-главе ОМВД по Уфимскому району Эдуарду Матвееву по делу об изнасиловании девушки-дознавателя, сообщил РИА Новости его адвокат Аслям Халиков.

"Верховный суд Башкирии отказал удовлетворить апелляцию ареста по Эдуарду Матвееву", — сказал он РИА Новости.

В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия сексуального характера.

После случившегося руководство МВД региона уволило начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции. Было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании. Кировский районный суд Уфы всех подозреваемых арестовал на два месяца — до 31 декабря. Защита обжаловала постановление районного суда в вышестоящей инстанции.