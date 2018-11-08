Суд оставил в силе арест экс-полицейского Галиева по делу об изнасиловании

Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе. 2 ноября 2018

Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе. 2 ноября 2018

УФА, 8 ноя — РИА Новости. Верховный суд Башкирии оставил в силе арест экс-начальнику ОМВД Кармаскалинского района Салавату Галиеву по делу об изнасиловании девушки-дознавателя, сказал журналистам пресс-секретарь суда Вадим Хабиров.

"Мера пресечения в отношении Салавата Галиева Верховным судом Башкирии оставлена без изменений", — отметил представитель суда

В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия сексуального характера.

После случившегося руководство МВД региона уволило начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции. Было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании. Кировский районный суд Уфы всех подозреваемых арестовал на два месяца — до 31 декабря. Защита обжаловала постановление районного суда в вышестоящей инстанции.