ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Полиция начала проверку сообщений в СМИ о якобы фактах домогательства начальника к бывшей сотруднице патрульно-постовой службы Челябинска, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.



Ранее в СМИ появились сообщения, что в Челябинске сотрудница патрульно-постовой службы, у которой четверо детей, обвинила руководителя в домогательствах, из-за чего ей пришлось уволиться из полиции. По данным издания, начальник якобы оказывал ей знаки внимания, она их отвергала, за что ее отправляли одну в наряд, а позже перевели в отдаленный райотдел без объяснения причин.

"По информации, опубликованной в СМИ, ГУМВД России по Челябинской области в настоящее время проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

Ранее в Башкирии завели уголовное дело о групповом изнасиловании после того, как 23-летняя дознаватель рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия сексуального характера. После случившегося руководство МВД региона уволило начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции.