В Хакасии два подростка спасли трех детей из горящего дома

КРАСНОЯРСК, 8 ноя — РИА Новости. Два подростка спасли из горящего дома в Хакасии трёх маленьких детей, один из которых младенец, сообщает МЧС республики.

По данным пресс-службы, пожар произошел в двухквартирном жилом доме в селе Красноозерное. Общая площадь пожара составила 59 квадратных метров. На момент прибытия пожарных полностью горела веранда дома, частично горела крыша и вещи внутри одной из квартир. Распространению пламени способствовал сильный ветер. Открытый огонь потушили за 11 минут, на полную ликвидацию последствий возгорания потребовался еще час. Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

"Очевидцами пожара стали двое молодых людей, 2003 и 2002 года рождения, они сообщили о возгорании и эвакуировали из горящего дома троих детей — семимесячного малыша и двух девочек 2007 и 2014 года рождения", — говорится в сообщении.

По словам руководства республиканского главка, своевременные и решительные действия молодых людей позволили избежать большой беды, в настоящее время решается вопрос о награждении подростков.