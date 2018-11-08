В Югре приостановили поиски мужчины, пропавшего после пожара на нефтебазе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 ноя — РИА Новости. Поиски сотрудника нефтебазы, пропавшего после пожара на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе в конце октября, не дали результатов и временно приостановлены, сообщается в четверг на сайте учреждения "Центроспас-Югория".

Пожар на Хохряковском месторождении в Нижневартовском районе ХМАО произошел 30 октября из-за разгерметизации резервуаров с нефтью. Площадь пожара составила не менее 1 тысячи квадратных метров, повреждены два резервуара, узел учета нефти и здание административно-бытового комплекса. По данным властей региона, в инциденте пострадали трое, два человека госпитализированы в окружную больницу Нижневартовска.

Следователи по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. Кроме того, окружное следственное управление сообщало, что после пожара не удалось найти одного из сотрудников нефтебазы, который, по словам очевидцев, в момент случившегося находился недалеко от горящего резервуара.

По информации спасателей, сообщение с просьбой оказать содействие в поиске 21-летнего мужчины поступило к ним 2 ноября.

"Рано утром 3 ноября зональный поисково-спасательный отряд Нижневартовского района отправился в район Хохряковского месторождения… Поиск результатов не дал. Работы временно приостановлены в связи с необходимостью дополнительного изучения обстановки", — говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты "Центроспаса" действовали совместно с сотрудниками полиции и в общей сложности обследовали 12 квадратных километров лесного массива.