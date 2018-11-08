Суд рассмотрит апелляцию на арест экс-полицейских по делу об изнасиловании

УФА, 8 ноя — РИА Новости. Верховный суд Башкирии в четверг рассмотрит апелляцию защиты трех экс-полицейских, арестованных по делу об изнасиловании девушки-дознавателя, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Апелляция на постановление Кировского суда об аресте трех экс-полицейских будет рассмотрено Верховным судом Башкортостана в четверг. Начало рассмотрения в 10.00 (8.00 мск)", — сказал собеседник агентства.

В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия сексуального характера.

После случившегося руководство МВД региона уволило начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции. Было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании. Кировский районный суд Уфы всех подозреваемых арестовал на два месяца — до 31 декабря. Защита обжаловала постановление районного суда в вышестоящей инстанции.