Мосгорсуд рассмотрит спор телеканала ТНТ и "Яндекса" о блокировке сериалов

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит иск телеканала ТНТ о полной блокировке ссылок на пиратские копии сериала "Домашний арест" в поисковике "Яндекс", передает корреспондент РИА Новости.

"Судебное заседание начнется в 9.30 утра", — сказали в суде.

По словам истцов, "Яндекс" намеренно создает технические условия для просмотра пиратского контента, при этом транслируется даже видео с заблокированных сайтов.

Ранее четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов. После того, как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, поисковик решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик не в состоянии отличить их от пиратских.

Иск "2×2" планируется рассмотреть 9 ноября, ТВ3 и "Супер" — 5 декабря.