Суд в Москве рассмотрит иски Максаковой к новому мужу по продаже квартиры

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Пресненский суд Москвы рассмотрит иски оперной певицы Марии Максаковой, которая оспаривает сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной, сообщили РИА Новости в суде.

Ответчиками по делу являются муж певицы Далхат Халаев и Мурат Мержоев, который купил у него квартиру, подаренную Максаковой. Ещё до начала рассмотрения иска по существу адвокат нового владельца недвижимости Ольга Маркова рассказала журналистам, что сделка по покупке квартиры Мержоевым официально зарегистрирована Росреестром и является законной.

По словам представителя Максаковой Анны Лазаревой, певица не будет лично участвовать в процессе.

Максакова — вдова убитого 23 марта 2017 года в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В 2016 году они уехали из России на Украину. Вороненков мотивировал отъезд политическими причинами, в Следственном комитете РФ этот шаг сочли попыткой скрыться от следствия: экс-депутат был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.