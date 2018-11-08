В Иркутской области ликвидировали открытое возгорание в промышленном здании

ИРКУТСК, 8 ноя – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое возгорание в производственном помещении поселка Маркова на площади 8,6 тысячи квадратных метров, ведется проливка конструкций, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС региона Андрей Шутов.

Ранее сообщалось, что в поселке Маркова Иркутской области произошел крупный пожар в производственном помещении.

"Открытый огонь ликвидирован в 9.10 (4.10 мск). Ведется проливка конструкций. Пострадавших нет", — сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что возгорание распространилось по кровле, залитой битумом, на площади 8,6 тысячи квадратных метров. Пострадали мебельный цех и цех по изготовлению строительных блоков. Из мебельного цеха пожарные вынесли 12 газовых баллонов. ПДК не превысило норму. После проливки на месте начнут работать дознаватели.