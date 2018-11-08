ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Хасанский районный суд Приморского края постановил взыскать с троих сотрудников Приморского лесничества, которые охотились на территории национального парка "Земля леопарда", ущерб в размере 585 тысяч рублей, сообщает нацпарк.
Нацпарк отмечает, что фигуранты охотились в феврале 2013 года. По данным учреждения, тогда сотрудники лесничества с помощью ружья и карабина добыли трех пятнистых оленей и дикого кабана. Они не подчинились требованию инспекторов охраняемой зоны об остановке, завязалась погоня, в ходе которой была повреждена служебная машина нацпарка.
Нацпарк "Земля леопарда" в Приморье является основным местом обитания краснокнижного дальневосточного леопарда — 70% ареала этого вида расположены в границах охраняемой территории. В 2017 году на здесь зафиксировано 86 взрослых особей леопарда и 21 котенок.