МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Семья ветерана Великой Отечественной войны Константина Доронина, лишившаяся квартиры в Москве из-за действий мошенников, действительно состоит на учете в отделе социальной защиты населения и получает со стороны города положенные им пособия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.
"Семья пенсионеров Дорониных состоит на учете в отделе социальной защиты населения, получает все выплаты и льготы по оплате коммунальных платежей, а также услуги по надомному обслуживанию в полном объеме", — ответили в департаменте на запрос агентства.
"Социальные службы оказывали семье Дорониных адресную помощь в предоставлении товаров длительного пользования: телевизора, пылесоса, стиральной машины. При плановых посещениях социального работника нуждаемости не выявлено, жалоб и замечаний по надомному обслуживанию не имеется", — добавили в ведомстве.
По данным, имеющимся у ведомства, Анатолий Константинович и Тамара Тихоновна Доронины в настоящее время зарегистрированы и проживают в квартире.