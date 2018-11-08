МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Семья ветерана Великой Отечественной войны Константина Доронина, лишившаяся квартиры в Москве из-за действий мошенников, действительно состоит на учете в отделе социальной защиты населения и получает со стороны города положенные им пособия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

В среду глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход проверки в связи с сообщением СМИ о мошенничестве с квартирой супругов-ветеранов Великой Отечественной войны в Москве. Из распространенного в СМИ сообщения следует, что неустановленные лица мошенническим путем завладели двухкомнатной квартирой в Гольяново, принадлежащей ветерану 1925 года рождения. Ранее в ГСУСК по Москве РИА Новости сообщили, что следствие проверяет эти данные.

"Семья пенсионеров Дорониных состоит на учете в отделе социальной защиты населения, получает все выплаты и льготы по оплате коммунальных платежей, а также услуги по надомному обслуживанию в полном объеме", — ответили в департаменте на запрос агентства.

Как уточнили в ведомстве, со стороны властей пенсионеры также ежегодно получают праздничные продовольственные наборы.

"Социальные службы оказывали семье Дорониных адресную помощь в предоставлении товаров длительного пользования: телевизора, пылесоса, стиральной машины. При плановых посещениях социального работника нуждаемости не выявлено, жалоб и замечаний по надомному обслуживанию не имеется", — добавили в ведомстве.

По данным, имеющимся у ведомства, Анатолий Константинович и Тамара Тихоновна Доронины в настоящее время зарегистрированы и проживают в квартире.