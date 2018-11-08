Пожар в промышленном здании в Иркутской области локализован

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пожарным удалось локализовать возгорание в промышленном здании в поселке Маркова в Иркутской области, сообщается на сайте регионального ГУМЧС.

"В 07.18 (2.18 мск) пожар локализован", — говорится в сообщении.

В сообщении ведомства не уточняется, на какой площади было локализовано возгорание. На месте работают 38 человек и 14 единиц техники.

Как сообщалось ранее, спасатели начали тушить пожар в промышленном здании в 04.10 (23.10 мск среды). В 4.25 (23.25 мск) возгоранию был присвоен повышенный номер сложности.