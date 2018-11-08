Работу аэропортов Воронежа и Липецка нарушил сильный туман

ВОРОНЕЖ, 8 ноя — РИА Новости. Сильный туман не позволяет аэропортам Воронежа и Липецка принимать и отправлять самолеты, сообщили РИА Новости представители аэропортов.

Ранее сообщалось, что с утра в Липецке из-за тумана был задержан прилет рейса из столичного аэропорта "Домодедово". Днем самолет вылетел в Липецк, но погодные условия не позволили ему приземлиться, и в результате воздушное судно совершило посадку в аэропорту соседнего Воронежа. По данным онлайн-табло, рейс с вылетом в 17.05 мск из "Домодедово" был отменен. Кроме того, пришлось отменить рейсы из Липецка в "Домодедово" с вылетом в 18.45 мск, в Екатеринбург с вылетом в 23.55 мск, а также рейс из столичного аэропорта "Внуково" с вылетом в Липецк в 22.25 мск.

"Сплошной туман, не принимает аэропорт. По прогнозу, туман будет до утра", — сказал представитель липецкого аэропорта.

В воронежском аэропорту туман наблюдается с вечера среды. На данный момент видимость на взлетной полосе составляет 700 метров, нижний край облачности — 30 метров.

"Задерживается вылет в Воронеж рейсов из "Внуково" и "Пулково", — сообщил представитель местного аэропорта. По его словам, из Воронежа не может вылететь самолет, выполнявший рейс Москва ("Домодедово") — Липецк.

Улучшение погодных условий ожидается не ранее 6 утра четверга.