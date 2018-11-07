Экс-начальника ГИБДД в Череповце подозревают в злоупотреблении полномочиями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Сотрудники СК и ФСБ в среду провели обыски у бывшего начальника ГИБДД города Череповца Александра Андреева, подозреваемого в покровительстве одному из местных перевозчиков, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК Вологодской области по взаимодействию со СМИ Наталья Летенкова.

Как сообщила Летенкова, Андреев является подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Возбуждение уголовного дела стало результатом совместной работы следователей регионального управления СК и сотрудников городского отдела УФСБ.

"Обыски следователи СК России провели в служебном кабинете и по месту жительства подозреваемого, а также на его даче", — сказала Летенкова, добавив, что в отношении Андреева избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным СК, в период 2011-2017 годов Андреева связывали тесные взаимовыгодные отношения с одним из череповецких предпринимателей, который занимался перевозками пассажиров и грузов. Собеседница в СК отметила, что количество материалов об административных правонарушениях, составленных в отношении организации и индивидуального предпринимателя сократилось в два раза, назначенные наказания смягчались, либо материалы не оформлялись вовсе.

"По версии следствия, подозреваемый имел в этом свою корыстную заинтересованность. В 2011-2017 годах за содействие предпринимательской деятельности перевозчика, последний, как полагают следователи, оплачивал организацию и проведение корпоративных праздников возглавляемого подозреваемым отдела ГИБДД в 2011 и 2012 годах на общую сумму не менее 115 тысяч рублей, а также ряд личных покупок самого подозреваемого", — отметила собеседница агентства.

От должности подозреваемый отстранен, в отношении него назначена служебная проверка. В случае установления вины Андреева он будет уволен по отрицательным мотивам из органов внутренних дел, а его руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.