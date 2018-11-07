Подозреваемый в госизмене Неелов отказался от адвоката по соглашению

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в государственной измене военный эксперт Владимир Неелов отказался от услуг адвоката, которого ему нашли родственники, по соглашению, сообщил РИА Новости член ОНК Москвы Евгений Еникеев.

Ранее Лефортовский суд Москвы поместил Неелова под арест до 25 декабря. Пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова сообщила во вторник, что Неелов обжаловал решение об аресте.

"Неелов — физический крепкий парень, никаких следов физического насилия на нем нет, он ни на что не жаловался, но когда разговор зашел об адвокате, и когда я сказал, что не каждый адвокат по назначению добросовестно отстаивает права подзащитного, нас прервали, и узнать о каком-либо давлении на него я не успел. Супруга Неелова заключила соглашение с другим адвокатом, но Неелов от него отказался, сказал, что адвокат по назначению его устраивает", — рассказал РИА Новости Еникеев.

Ранее на сайте Лефортовского суда Москвы сообщалось, что ФСБ подозревает Неелова в госизмене.

По данным открытых источников, Владимир Неелов является военным экспертом, писал статьи для Центра стратегической конъюнктуры. На сайте Центра указано, что Неелов "специализируется на изучении частных военных компаний и феномена "приватизации военной сферы", особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, революции в военном деле". Он является автором ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.

На сайте ПИР-Центра (неправительственной организации, специализирующейся на изучении вопросов глобальной безопасности) Неелов указан как один из победителей международной школы глобальной безопасности за 2014 год. Уточняется, что он выпускник магистерской программы "Стратегические исследования" факультета международных отношений СПбГУ. Принимал участие в курсе по ядерному нераспространению и разоружению Центрального института повышения квалификации "Росатома", владеет английским, немецким и сербским языками.