Подозреваемый в госизмене Неелов отказался от адвоката по соглашению

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в государственной измене военный эксперт Владимир Неелов отказался от услуг адвоката, которого ему нашли родственники, по соглашению, сообщил РИА Новости член ОНК Москвы Евгений Еникеев.
"Неелов — физический крепкий парень, никаких следов физического насилия на нем нет, он ни на что не жаловался, но когда разговор зашел об адвокате, и когда я сказал, что не каждый адвокат по назначению добросовестно отстаивает права подзащитного, нас прервали, и узнать о каком-либо давлении на него я не успел. Супруга Неелова заключила соглашение с другим адвокатом, но Неелов от него отказался, сказал, что адвокат по назначению его устраивает", — рассказал РИА Новости Еникеев.
Ранее на сайте Лефортовского суда Москвы сообщалось, что ФСБ подозревает Неелова в госизмене.
По данным открытых источников, Владимир Неелов является военным экспертом, писал статьи для Центра стратегической конъюнктуры. На сайте Центра указано, что Неелов "специализируется на изучении частных военных компаний и феномена "приватизации военной сферы", особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, революции в военном деле". Он является автором ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.