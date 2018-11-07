Житель Кабардино-Балкарии пытался отправить в колонию мобильники

НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Сотрудники УФСИН РФ по Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, который пытался с помощью квадрокоптера переправить мобильные телефоны на территорию исправительной колонии, сообщает пресс-служба ведомства.

"При отработке оперативной информации на прилегающей к исправительной колонии №1 территории сотрудники оперативного отдела в ночное время обнаружили мужчину, управлявшего квадрокоптером. После задержания выяснилось, что он пытался доставить на режимную территорию через основное ограждение два мобильных телефона и одно зарядное устройство", — говорится в сообщении.

Отмечается, что собранный материал, летательный аппарат и изъятые предметы направлены в мировой суд по Чегемскому району для принятия процессуального решения.

Ведомство отмечает, что это уже не первый случай, когда сотрудники УФСИН РФ по КБР предотвращают попытку доставки запрещенных предметов на территорию колонии с использованием беспилотного летательного аппарата.