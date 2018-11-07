В Кирове задержали первого подозреваемого в деле о мошенничестве с землей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя — РИА Новости. Первый подозреваемый задержан в Кирове в рамках расследования уголовного дела по факту совершения мошеннических действий при проведении сделки с земельным участком в парке Победы, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.

Сотрудниками УФСБ России по Кировской области было установлено, что с 2007 по 2015 год неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право на земельный участок площадью 4,3 гектара, расположенный в парке Победы в городе Кирове, а затем реализовали земельный участок представителям компании "Кировспецмонтаж".

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в 2005-2006 годах компания "Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения" взяла в аренду указанный земельный участок для строительства спортивно-оздоровительного комплекса. В последующем категория территориальной зоны земельного участка была изменена с зоны размещения объектов, предусмотренных для рекреационного назначения, на "зону общественно-деловую" с возможностью возведения на данном земельном участке объектов жилой застройки. В 2014 году на территории был построен спортивно-оздоровительный комплекс, в 2015 году ООО "КЗОРС" зарегистрировал право собственности на здание, после чего указанный участок, на котором располагался спортивный комплекс, и прилегающая к нему территория, площадью 4,3 гектара, была выкуплена ООО "КЗОРС" за 338 тысяч рублей.

В результате умышленных преступных действий Кирову был причинен ущерб в особо крупном размере, равном недополученной разнице между 20% объективной кадастровой стоимости земельного участка и необоснованно заниженной выкупной стоимости, то есть в размере не менее 9 миллионов рублей.

"Седьмого ноября был задержан первый подозреваемый по данному уголовному делу – один из учредителей компании "Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения". По месту его работы, месту его жительства, а также у его родственников были проведены обыски. В настоящее время с задержанным работают следователи, проводится его допрос в качестве подозреваемого, в ближайшее время планируется проведение очных ставок, а также иных следственных действий", — говорится в сообщении регионального СУ СК.

Отмечается, что к настоящему моменту допрошены свидетели, некоторые должностные лица администрации Кирова, принимавшие участие в принятии решения о продаже земельного участка, а также лица, обладающие важной для следствия информацией.

Помимо этого были проведены оперативно-разыскные мероприятия в городской администрации, а также обыски по местонахождению строительной компании "Кировспецмонтаж" — организации, являющейся правоприобретателем имущества, и по месту жительства руководства строительной компании, в ходе которых изъята необходимая документация. Назначены и проводятся экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают весь круг лиц, причастных к совершению данного преступления, отмечается в сообщении.