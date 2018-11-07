В Ростове застрявшие из-за затопления машины спасают с помощью парома

Спасатели Ростовской области во время эвакуации транспортных средств с Зеленого острова. 6 ноября 2018

Спасатели Ростовской области во время эвакуации транспортных средств с Зеленого острова. 6 ноября 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя — РИА Новости. Спасатели привлекли паром для эвакуации машин с Зеленого острова в Ростове-на-Дону, изолированного из-за частично затонувшего понтонного моста, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

Два пролета моста в створе 29-й линии затонули в воскресенье вечером. Спасатели на лодках перевезли с острова более 400 человек. В понедельник плавучий кран приступил к подъему затонувших секций, а во вторник два плавающих гусеничных транспортера начали эвакуацию с острова автомобилей. На острове их находилось более 120.

"Сегодня с 18.00 мск для эвакуации автомобилей с Зеленого острова привлечен паром, на котором перевозят по четыре автомобиля", — сказал представитель областного МЧС.

Он уточнил, что за вчерашние сутки было перевезено 43 автомобиля, за сегодняшние — 26 транспортных средств. Работы продолжаются.