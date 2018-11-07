СК взял на контроль проверку о мошенничестве с квартирой ветеранов в Москве

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил Центральному аппарату ведомства взять на контроль ход проверки в связи с сообщением СМИ о мошенничестве с квартирой супругов-ветеранов Великой Отечественной войны в Москве.

Из распространенного в СМИ сообщения следует, что неустановленные лица мошенническим путём завладели двухкомнатной квартирой, расположенной на территории района Гольяново, принадлежащей ветерану 1925 года рождения. Ранее в ГСУСК по Москве РИА Новости сообщили, что следствие проверяет эти данные.

"Александр Бастрыкин потребовал дать всестороннюю юридическую оценку всем обстоятельствам, изложенным в публикации, установить полную картину произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.