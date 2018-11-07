В МЧС рассказали о росте числа погибших детей при пожарах

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Около 300 детей погибло в пожарах в этом году в России, это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"За истекший период 2018 года всего на пожарах погибло 292 ребенка, эта цифра по сравнению с прошлым годом выросла, к сожалению, на 20%", — сказал собеседник агентства.

По его словам, участившиеся случаи гибели детей стали поводом для встречи главы МЧС Евгения Зиничева с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой.

"Они договорились объединить усилия по активизации в регионах профилактической и разъяснительной работы с привлечением общественных организаций, СМИ по основам безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения", — сказал собеседник агентства.

Добавляется, что в ближайшее время будет составлен перечень профилактических и обучающих мероприятий для детей, которые необходимо регулярно проводить накануне школьных каникул, длительных выходных и больших праздников. Список будет разослан руководителям регионов.