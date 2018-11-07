Капитан ростовского порта предстанет перед судом за взятку в миллион рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении капитана порта "Администрация морских портов Азовского моря" службы капитана морского порта Ростов-на-Дону, обвиняемого в получении взятки в 1 миллион рублей, сообщает Южное следственное управления на транспорте СК России.

По версии следствия, 6 мая текущего года 59-летний капитан морского порта Ростов-на-Дону получил в местном кафе взятку в 1 миллион рублей за то, что не будет препятствовать выходу судов из места отстоя в Александровском ковше акватории порта Ростов-на-Дону и будет покровительствовать владельцу судов.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя в крупном размере". "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для последующего направления в суд", — говорится в информации.