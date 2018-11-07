Администрация поселка в Крыму получила конверты с неизвестным порошком

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Два конверта с неизвестным белым порошком пришли в администрацию поселка Молодежное Симферопольского района, сообщил РИА Новости глава Симферопольского районного совета Михаил Макеев.

Инцидент произошел в среду.

"Конверты пришли с неизвестным белым порошком. Что точно там находилось, подтвердит экспертиза. Хотелось бы верить, что ничего серьезного там нет, и это все какой-то розыгрыш", — сказал РИА Новости Макеев.

По его словам, в администрацию были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют отправителей и содержимое конвертов.

В свою очередь, глава поселка Молодежное Ольга Басенко рассказала, что один из конвертов был подписан на ее имя, а второй — на заместителя.

"Принесли из почты два конверта подписных на мое имя и заместителя. В них еще лежали конверты с каким-то содержимым. Мы вызвали полицию. Что было в конверте, мы не знаем. Их забрали и увезли", — сказала РИА Новости Басенко.

При этом в крымском управлении МВД данную информацию пока оставили без комментария.