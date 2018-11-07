В Саратовской области осудили мать ребенка, просившего еду у прохожих

САРАТОВ, 7 ноя — РИА Новости. Многодетная жительница села Камышево Саратовской области, которая по несколько дней оставляла троих детей одних без продуктов, из-за чего семилетний сын был вынужден просить еду у прохожих на улице, приговорена судом к 250 часам обязательных работ, сообщила в среду прокуратура области.

Суд установил, что мать 16-летней девочки и двоих мальчиков семи и девяти лет в течение двух последних лет регулярно до позднего времени устраивала застолья со знакомыми, из-за чего дети не могли вовремя ложиться спать.

"Имели место факты, когда женщина на несколько дней уезжала к своему знакомому в село Петропавловка, а детей оставляла дома без присмотра и продуктов питания, в связи с чем семилетний сын подсудимой был вынужден ходить по улицам села и просить еду у прохожих", — говорится в сообщении.

Суд признал 39-летнюю женщину виновной по статье УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителем" и приговорил ее к 250 часам обязательных работ.

"Дети были изъяты сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дергачевского района и помещены в социально-реабилитационный центр", — уточнили в прокуратуре.