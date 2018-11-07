ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Управление здравоохранения Челябинска проводит проверку в связи с обращением местной жительницы Анны Саитхужиной, которая заявила, что перенесла операцию по удалению из брюшной полости мигрировавшей внутриматочной спирали, установленной врачом в городской поликлинике, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

"По данному случаю городским управлением здравоохранения проводится проверка", — сообщили в пресс-службе.

Саитхужина рассказала РИА Новости, что процедуру введения внутриматочной спирали ей провели в женской консультации городской клинической поликлиники №5 28 сентября. "Во время процедуры было очень больно, и после еще три недели болело… Потом мне сделали УЗИ, оказалось, что в матке спирали нет… спираль вышла в брюшную полость", — рассказала она.

После этого, по словам Саитхужиной, ее направили в больницу, где сделали операцию и с трудом нашли спираль в брюшной полости: как оказалось, она была "припаяна к кишке". Врачи сообщили, что данная травма могла произойти не менее месяца назад, то есть как раз во время установки спирали, добавила она.

По словам собеседницы агентства, она уже обратилась в управление здравоохранение Челябинска, в страховую компанию, также готовит обращение в суд. В настоящее время ответов по обращениям не получено, в ситуации разбираются, сказала Саитхужина.

В следственном управлении СК по региону РИА Новости не смогли пояснить, будут ли следственные органы проводить доследственную проверку по факту произошедшего.